القوات الحكومية اليمنية: سيطرنا بشكل كامل على سلسلة جبال حويشيان في محافظة الجوف

القوات الحكومية اليمنية: سيطرنا بشكل كامل على سلسلة جبال حويشيان في محافظة الجوف

أ.ف.ب: بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في بلغاريا وسط مخاوف أمنية في البحر الأسود