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الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: الممرات البحرية يجب أن تظل آمنة أمام الملاحة والتجارة
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2026-11-01 | 10:27
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الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: الممرات البحرية يجب أن تظل آمنة أمام الملاحة والتجارة
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