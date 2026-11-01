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ترامب: أجريت للتو محادثة جيدة مع نتنياهو وتناولنا ملف إيران

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2026-11-01 | 15:50
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ترامب: أجريت للتو محادثة جيدة مع نتنياهو وتناولنا ملف إيران
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ترامب: أجريت للتو محادثة جيدة مع نتنياهو وتناولنا ملف إيران

 
 
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