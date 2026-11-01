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ترامب: أجريت للتو محادثة جيدة مع نتنياهو وتناولنا ملف إيران
آخر الأخبار
2026-11-01 | 15:50
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ترامب: أجريت للتو محادثة جيدة مع نتنياهو وتناولنا ملف إيران
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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