الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي للمنصوري ومجدل زون ورشقات رشاشة باتجاه واديي الحجير والسلوقي

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الرئيس التنفيذي لأدنوك: اتفاقية جديدة مع أوبن إيه.آي من شأنها أن تحدث تحولا في عمليات أدنوك في ما يتعلق بإدارة وتطوير الحقول والأنشطة التجارية