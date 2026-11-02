حاكم المنطقة: أربعة قتلى بعملية تفجير في غرب كولومبيا

منظمة الهجرة الدولية: نزوح أكثر من 300 ألف شخص في اليمن إثر تصاعد القتال معظمهم خلال الشهرين الماضيين

منظمة الهجرة الدولية: نزوح أكثر من 300 ألف شخص في اليمن إثر تصاعد القتال معظمهم خلال الشهرين الماضيين

الرئيس التنفيذي لأوبن إيه.آي من أبوظبي: صفقات اليوم تمثل خطوة أخرى في مسيرة العلاقات بين الشركة ودولة الإمارات