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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على القصير - مرجعيون
آخر الأخبار
2026-11-02 | 02:32
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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على القصير - مرجعيون
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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