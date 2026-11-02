الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على القصير - مرجعيون

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: واشنطن أثبتت حتى الآن أنها تعمل على إفشال أي مسار دبلوماسي

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: واشنطن أثبتت حتى الآن أنها تعمل على إفشال أي مسار دبلوماسي

التحكم المروري: تصادم بين ٤ مركبات على اوتوستراد الكرنتينا باتجاه بيروت ودراج من مفرزة سير بيروت الثالثة يعمل على المعالجة وتسهيل السير في المحلة