الجيش السوداني: منشقون من مليشيا الدعم السريع يسلمون أنفسهم للفرقة الرابعة مشاة بالدمازين

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التحكم المروري: ٤ جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكرنتينا ودراج من مفرزة سير بيروت الثالثة يعمل على المعالجة وتسهيل السير في المحلة