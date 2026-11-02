وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي: لا يمكننا التنبؤ بما سيحدث فيما يتعلق بالحرب لكننا سنكون أكثر استعدادا من ذي قبل

تراجع خام برنت بنسبة 4% إلى ١٠٨ دولارات للبرميل والخام الأميركي إلى ما دون ١٠٠ دولار

تراجع خام برنت بنسبة 4% إلى ١٠٨ دولارات للبرميل والخام الأميركي إلى ما دون ١٠٠ دولار

وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي: صادراتنا كانت في فترة معينة أفضل مما كانت عليه قبل الحرب