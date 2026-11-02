الرئيس الإيراني: سنقف بقوة في مواجهة أكاذيب العدو ومطالبه المفرطة

وزير الخارجية الصيني لمستشار الأمن الوطني السعودي: نأمل أن تعمل جميع الأطراف على تسوية النزاعات وإنهاء الأعمال القتالية من خلال الحوار والمفاوضات

وزير الخارجية الصيني لمستشار الأمن الوطني السعودي: نأمل أن تعمل جميع الأطراف على تسوية النزاعات وإنهاء الأعمال القتالية من خلال الحوار والمفاوضات

الرئيس الإيراني: الحرب لن تصب في مصلحة أي جهة والأعداء لن يتمكنوا من إجبارنا على الاستسلام من خلالها