الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
15
o
الجنوب
24
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بيروت 303
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
15
o
الجنوب
24
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
وزير الخارجية الصيني: مستعدون للعمل مع الجانب السعودي لتحقيق تقدم جديد في العلاقات الثنائية
آخر الأخبار
2026-11-02 | 08:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الخارجية الصيني: مستعدون للعمل مع الجانب السعودي لتحقيق تقدم جديد في العلاقات الثنائية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الخارجية
الصيني:
مستعدون
للعمل
الجانب
السعودي
لتحقيق
العلاقات
الثنائية
التالي
وكالة فارس: أمين مجلس الأمن القومي بحث هاتفيا مع الرئيس الروسي أوضاع المنطقة وأكدا مواصلة التعاون الاستراتيجي
وزير الخارجية الصيني لمستشار الأمن الوطني السعودي: نأمل أن تعمل جميع الأطراف على تسوية النزاعات وإنهاء الأعمال القتالية من خلال الحوار والمفاوضات
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:51
رئيس القائمة العربية المشتركة لـ"أ.ف.ب": على المعارضة الإسرائيلية تقبّل "الحقيقة السياسية" والتعاون للإطاحة بنتنياهو
آخر الأخبار
11:51
رئيس القائمة العربية المشتركة لـ"أ.ف.ب": على المعارضة الإسرائيلية تقبّل "الحقيقة السياسية" والتعاون للإطاحة بنتنياهو
0
آخر الأخبار
10:34
ترامب: لا نحتاج بالضرورة إلى تغيير النظام في إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي
آخر الأخبار
10:34
ترامب: لا نحتاج بالضرورة إلى تغيير النظام في إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي
0
آخر الأخبار
10:34
ترامب: لم نوجه الضربة القاضية لإيران حتى الآن لأنها تريد التفاوض معنا والمشكلة هي تحديد الجهة التي يمكننا التفاوض
آخر الأخبار
10:34
ترامب: لم نوجه الضربة القاضية لإيران حتى الآن لأنها تريد التفاوض معنا والمشكلة هي تحديد الجهة التي يمكننا التفاوض
0
أخبار لبنان
10:26
إجتماعات مكثفة للصدي في أبو ظبي ولقاء مع نظيره الاماراتي
أخبار لبنان
10:26
إجتماعات مكثفة للصدي في أبو ظبي ولقاء مع نظيره الاماراتي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:51
رئيس القائمة العربية المشتركة لـ"أ.ف.ب": على المعارضة الإسرائيلية تقبّل "الحقيقة السياسية" والتعاون للإطاحة بنتنياهو
آخر الأخبار
11:51
رئيس القائمة العربية المشتركة لـ"أ.ف.ب": على المعارضة الإسرائيلية تقبّل "الحقيقة السياسية" والتعاون للإطاحة بنتنياهو
0
آخر الأخبار
10:34
ترامب: لا نحتاج بالضرورة إلى تغيير النظام في إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي
آخر الأخبار
10:34
ترامب: لا نحتاج بالضرورة إلى تغيير النظام في إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي
0
آخر الأخبار
10:34
ترامب: لم نوجه الضربة القاضية لإيران حتى الآن لأنها تريد التفاوض معنا والمشكلة هي تحديد الجهة التي يمكننا التفاوض
آخر الأخبار
10:34
ترامب: لم نوجه الضربة القاضية لإيران حتى الآن لأنها تريد التفاوض معنا والمشكلة هي تحديد الجهة التي يمكننا التفاوض
0
أخبار لبنان
10:20
مخزومي: لا أعوّل على قرار حزب الله بالدخول في حرب جديدة
أخبار لبنان
10:20
مخزومي: لا أعوّل على قرار حزب الله بالدخول في حرب جديدة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-10-22
الحوثيون: شن هجوم على وزارة الدفاع السعودية في الرياض وشركة أرامكو في ينبع
آخر الأخبار
2026-10-22
الحوثيون: شن هجوم على وزارة الدفاع السعودية في الرياض وشركة أرامكو في ينبع
0
آخر الأخبار
2026-11-01
الوكالة الوطنية للإعلام: القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف أطراف بلدة عيتا الجبل في قضاء بنت جبيل
آخر الأخبار
2026-11-01
الوكالة الوطنية للإعلام: القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف أطراف بلدة عيتا الجبل في قضاء بنت جبيل
0
أخبار دولية
2026-10-18
الرئيس الأميركيّ: زيلنسكي لا يريد إنهاء الحرب
أخبار دولية
2026-10-18
الرئيس الأميركيّ: زيلنسكي لا يريد إنهاء الحرب
0
رياضة
05:30
أنتونيللي يكتب التاريخ… أصغر بطل للعالم في الفورمولا 1
رياضة
05:30
أنتونيللي يكتب التاريخ… أصغر بطل للعالم في الفورمولا 1
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
10:42
من البطاطا المحشية بالشاورما إلى حلوى "كرامبل التفاح"… وصفتان مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:42
من البطاطا المحشية بالشاورما إلى حلوى "كرامبل التفاح"… وصفتان مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
08:04
إحتراق مستودع يتضمن مفرقعات في جورة البلوط... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
08:04
إحتراق مستودع يتضمن مفرقعات في جورة البلوط... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
"كهرباء لبنان" بدأت قطع التيار... وهذه الصورة من بلدية بيروت
تقارير نشرة الاخبار
07:56
"كهرباء لبنان" بدأت قطع التيار... وهذه الصورة من بلدية بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
الوفد الوزاري اللبناني في سوريا... هذه تفاصيل مباحثاته
تقارير نشرة الاخبار
07:55
الوفد الوزاري اللبناني في سوريا... هذه تفاصيل مباحثاته
0
تقارير نشرة الاخبار
07:04
في مبادرة تهدف إلى دعم التفاح... شراكة بين وزارة الزراعة وToters
تقارير نشرة الاخبار
07:04
في مبادرة تهدف إلى دعم التفاح... شراكة بين وزارة الزراعة وToters
0
تقارير نشرة الاخبار
07:02
جولة لوزيرة البيئة في عكار... وتطرق إلى حرائق الغابات والنفايات وتلوث نهر الاسطوان
تقارير نشرة الاخبار
07:02
جولة لوزيرة البيئة في عكار... وتطرق إلى حرائق الغابات والنفايات وتلوث نهر الاسطوان
0
أخبار دولية
06:58
بقائي: أساس الدبلوماسية مع أميركا هو مقترح إيران المكون من سبع خطوات وهناك فرصة لتنفيذه خلال يومين
أخبار دولية
06:58
بقائي: أساس الدبلوماسية مع أميركا هو مقترح إيران المكون من سبع خطوات وهناك فرصة لتنفيذه خلال يومين
0
أمن وقضاء
03:28
"كهرباء لبنان" تبدأ بقطع التيار عن الإدارات والمؤسسات المتخلفة عن دفع مستحقاتها للمؤسسة...
أمن وقضاء
03:28
"كهرباء لبنان" تبدأ بقطع التيار عن الإدارات والمؤسسات المتخلفة عن دفع مستحقاتها للمؤسسة...
0
أخبار لبنان
03:27
زيارة وفد وزاري لبناني إلى سوريا... هذه التفاصيل
أخبار لبنان
03:27
زيارة وفد وزاري لبناني إلى سوريا... هذه التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:17
منصة Betarabia ترد على الحملة التي تستهدفها
خبر عاجل
05:17
منصة Betarabia ترد على الحملة التي تستهدفها
2
تقارير نشرة الاخبار
13:36
العرق اللبناني… حكاية تراث وصناعة تتوارثها الأجيال من زحلة إلى العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:36
العرق اللبناني… حكاية تراث وصناعة تتوارثها الأجيال من زحلة إلى العالم
3
أمن وقضاء
03:30
نتائج تحقيق الهيئة العامة للطيران المدني أكدت سلامة طائرة "بيروت وينغز" وعدم وجود خلل فني أو تقصير في الصيانة
أمن وقضاء
03:30
نتائج تحقيق الهيئة العامة للطيران المدني أكدت سلامة طائرة "بيروت وينغز" وعدم وجود خلل فني أو تقصير في الصيانة
4
أمن وقضاء
03:28
"كهرباء لبنان" تبدأ بقطع التيار عن الإدارات والمؤسسات المتخلفة عن دفع مستحقاتها للمؤسسة...
أمن وقضاء
03:28
"كهرباء لبنان" تبدأ بقطع التيار عن الإدارات والمؤسسات المتخلفة عن دفع مستحقاتها للمؤسسة...
5
خبر عاجل
06:46
معلومات الـLBCI: الدخان الأبيض المتصاعد من منطقة جورة البلوط هو نتيجة إحتراق مستودع لمؤسسة جريس نعوم يتضمن مفرقعات ولا يزال مشتعلًا حتى الآن ويُعمل على إخماد الحريق فيه
خبر عاجل
06:46
معلومات الـLBCI: الدخان الأبيض المتصاعد من منطقة جورة البلوط هو نتيجة إحتراق مستودع لمؤسسة جريس نعوم يتضمن مفرقعات ولا يزال مشتعلًا حتى الآن ويُعمل على إخماد الحريق فيه
6
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بيت الوسط يجمع من فرّقتهم العزوف... فماذا كشفت مصادر المستقبل للـLBCI عن العودة السياسية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بيت الوسط يجمع من فرّقتهم العزوف... فماذا كشفت مصادر المستقبل للـLBCI عن العودة السياسية؟
7
أخبار لبنان
03:27
زيارة وفد وزاري لبناني إلى سوريا... هذه التفاصيل
أخبار لبنان
03:27
زيارة وفد وزاري لبناني إلى سوريا... هذه التفاصيل
8
اقتصاد
04:11
رقم قياسي جديد في مرفأ بيروت: 2,072 حاوية نمطية مبردة في يوم واحد
اقتصاد
04:11
رقم قياسي جديد في مرفأ بيروت: 2,072 حاوية نمطية مبردة في يوم واحد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More