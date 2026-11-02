زيلينسكي: مقتل 18 في قصف روسي بمنطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا

زيلينسكي: مقتل 18 في قصف روسي بمنطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا

ترامب: لا نحتاج بالضرورة إلى تغيير النظام في إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي