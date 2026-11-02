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وزير الدفاع السعودي: ناقشت جهود خفض التصعيد في المنطقة وهجمات الحوثيين المستمرة على المملكة في اتصال هاتفي مع نظيري الأمريكي
آخر الأخبار
2026-11-02 | 16:30
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وزير الدفاع السعودي: ناقشت جهود خفض التصعيد في المنطقة وهجمات الحوثيين المستمرة على المملكة في اتصال هاتفي مع نظيري الأمريكي
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