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وزير الدفاع السعودي: ناقشت جهود خفض التصعيد في المنطقة وهجمات الحوثيين المستمرة على المملكة في اتصال هاتفي مع نظيري الأمريكي

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2026-11-02 | 16:30
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وزير الدفاع السعودي: ناقشت جهود خفض التصعيد في المنطقة وهجمات الحوثيين المستمرة على المملكة في اتصال هاتفي مع نظيري الأمريكي
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وزير الدفاع السعودي: ناقشت جهود خفض التصعيد في المنطقة وهجمات الحوثيين المستمرة على المملكة في اتصال هاتفي مع نظيري الأمريكي

 
 
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