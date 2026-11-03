الاتحاد القاري يعلن تأجيل كأس آسيا لكرة القدم في السعودية إلى كانون الأول 2027

ترامب لفوكس نيوز: أفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنقاذ الكثير من الأرواح إذا كان ذلك ممكنا ونتفاوض مع إيران من موقع قوة مطلقة ويمكننا إنهاء الأمر في أي وقت

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