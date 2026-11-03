مسؤول إيراني كبير لرويترز: يجب تلبية شروط طهران إذا أرادت الولايات المتحدة إعادة فتح مضيق هرمز ويمكن أن تبدأ المحادثات النووية بعد ذلك

مسؤول إيراني كبير لرويترز: إيران جاهزة للرد بقوة على الضربات الأميركية سواء في المنطقة أو خارجها

مسؤول إيراني كبير لرويترز: إيران جاهزة للرد بقوة على الضربات الأميركية سواء في المنطقة أو خارجها

الرئيس التنفيذي لأرامكو: الشركة لا تزال مستعدة لزيادة الإنتاج بوتيرة سريعة عندما يستدعي الموقف ذلك