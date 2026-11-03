الرئيس التنفيذي لأرامكو: حتى مع تعرض خط أنابيب شرق-غرب لهجمات تمكنا من استئناف الصادرات في غضون أيام

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وكالة نقلا عن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: مبادئ طهران الخمسة لتحقيق سلام إقليمي دائم تتضمن إنهاء الحرب على كل الجبهات بما في ذلك لبنان وغزة