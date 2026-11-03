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نواف سلام: القانون رقم 220 الصادر عام 2000 شكّل محطة أساسية في الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لكن علينا أن نقر بعد أكثر من 25 عاماً بأن قسماً مهماً من أحكامه لم يُطبَّق كما يجب

نواف سلام: القانون رقم 220 الصادر عام 2000 شكّل محطة أساسية في الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لكن علينا أن نقر بعد أكثر من 25 عاماً بأن قسماً مهماً من أحكامه لم يُطبَّق كما يجب وأن منظومتنا التشريعية والمؤسساتية تحتاج اليوم إلى تحديث حقيقي يتلاءم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها لبنان

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