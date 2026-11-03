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o
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o
متن
23
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متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية: لا نزال نأمل في وجود فرصة للتوصل إلى اتفاق يمهد الطريق لمفاوضات مستقبلية
آخر الأخبار
2026-11-03 | 05:29
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متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية: لا نزال نأمل في وجود فرصة للتوصل إلى اتفاق يمهد الطريق لمفاوضات مستقبلية
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