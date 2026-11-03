أ.ف.ب: مراكز الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي فُتحت على الساحل الشرقي للولايات المتحدة

الرئيس عون استقبل النائب البطريركي الماروني المطران إلياس نصار موفدًا من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وعرض معه شؤونًا وطنية وكنسية

الرئيس عون استقبل النائب البطريركي الماروني المطران إلياس نصار موفدًا من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وعرض معه شؤونًا وطنية وكنسية

المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير استقبل المديرة العامة للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) سوزان راب مع وفد مرافق وتم البحث في أمور تتعلق بالهجرة