الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: زلزال بقوة 5.5 درجات ضرب منطقة قريبة من مدينة تولوا بغرب كولومبيا

آخر الأخبار
2026-11-03 | 06:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: زلزال بقوة 5.5 درجات ضرب منطقة قريبة من مدينة تولوا بغرب كولومبيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: زلزال بقوة 5.5 درجات ضرب منطقة قريبة من مدينة تولوا بغرب كولومبيا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الأوروبي

المتوسطي

الزلازل:

زلزال

درجات

منطقة

قريبة

مدينة

تولوا

كولومبيا

LBCI التالي
مسؤول مطلع على المحادثات لرويترز: الوسطاء القطريون يتوقعون تلقي ردود من أميركا وإيران خلال 36 ساعة بشأن مقترح جديد لدفع المحادثات قدما
المركزي الصيني: توقيع اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات المحلية مع سلطنة عمان لمدة خمس سنوات
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:50

رضائي: الرد الأميركي على مطالب إيران لم يكن مقنعا

LBCI
آخر الأخبار
09:49

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: وقف الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان شرط أساسي لأي اتفاق

LBCI
آخر الأخبار
09:35

رضائي: الرد الأميركي ليس مقنعا ويتعين عليهم الوفاء بشروط إيران السبعة بشكل كامل وصريح والعمل بمقتضاها

LBCI
آخر الأخبار
09:34

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني رضائي على إكس: رد أميركا على مطالبنا يجب أن يكون كاملا وصريحا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:49

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: وقف الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان شرط أساسي لأي اتفاق

LBCI
آخر الأخبار
09:35

رضائي: الرد الأميركي ليس مقنعا ويتعين عليهم الوفاء بشروط إيران السبعة بشكل كامل وصريح والعمل بمقتضاها

LBCI
آخر الأخبار
09:34

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني رضائي على إكس: رد أميركا على مطالبنا يجب أن يكون كاملا وصريحا

LBCI
آخر الأخبار
08:34

ترامب: لا يمكن السماح بتقويض إنجازات إدارتي بسبب استغلال إسرائيل من طرف مرشحين مثل عبدول السيد في ميشيغن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-11-01

نواف سلام: معابر لبنان البرّية والبحرية والجوية لن تكون ممرّات لتهريب المخدّرات أو تبييض الأموال

LBCI
خبر عاجل
2026-02-22

برّي لـ"الشرق الأوسط": كنتُ أول من ترشّح لخوض الانتخابات لقطع الطريق على من يحاول تحميلي مسؤولية تأجيلها التقني أو التمديد للبرلمان وإلصاق التهمة بي شخصياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-25

Brainrot: حين يضعف تركيزك مع كل scroll

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-25

البيت الأبيض: فانس شارك في المناقشات حول إيران خلال الفترة الماضية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:27

حزب الله يطلق المرحلة الأولى من مشروع "وعد والتزام" في جبل عامل الأولى

LBCI
أخبار لبنان
07:12

لجنة الأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية: لرفع الظلم عنّا

LBCI
أخبار لبنان
07:06

جولة ميدانية لوزير الزراعة في منطقتَي البقاع والهرمل

LBCI
أخبار لبنان
06:41

السفير الصيني خلال تقديم هبات لمناطق في قضاء صور: نقف الى جانب الشعب اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
04:43

نواف سلام: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي اختبار لقدرة الدولة على أن تكون دولةً لجميع مواطنيها

LBCI
أخبار دولية
03:18

ترامب: الإيرانيون يريدون بشدة التوصل إلى اتفاق وهناك فرصة جيدة جدا لتحقيق ذلك

LBCI
أخبار دولية
02:08

قاليباف: الكرة في ملعب واشنطن لـ"تجنُّب الحرب"

LBCI
أخبار لبنان
15:24

إشكال أمام السرايا الحكومية في طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

هكذا صنع مغتربو وطن الارز التاريخ للبنان في بطولة العالم في الرغبي ليغ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:04

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
02:50

صدي حدد متوسط سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان خلال شهر تشرين الأول

LBCI
حال الطقس
00:33

كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان بدءاً من الخميس... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
02:46

مداهمة شقّة في المعاملتين... وتوقيف مروّج مخدرات

LBCI
أخبار دولية
07:02

في إيران... لوحة إعلانية ضخمة تتعهّد بقتل ترامب

LBCI
أخبار لبنان
07:08

معلومات للـLBCI: مصرف لبنان يعلّق التغطية الطبية في مستشفى الرسول الأعظم وLMC

LBCI
أخبار لبنان
02:26

مياه بيروت وجبل لبنان: لتسديد البدلات في مهلة لا تتعدى 31 كانون الأول المقبل

LBCI
أخبار دولية
00:21

وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تشنّ هجوما على جزيرة قشم الإيرانية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More