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المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين: نفذنا عمليتين عسكريتين استهدفتا مطار أبها الدولي وقاعدة خميس مشيط
آخر الأخبار
2026-11-03 | 08:11
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المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين: نفذنا عمليتين عسكريتين استهدفتا مطار أبها الدولي وقاعدة خميس مشيط
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