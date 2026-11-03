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مسؤول إيراني كبير لرويترز: لا موعد نهائيا لتبادل الرسائل مع واشنطن عبر وسطاء أو لدراسة الردود

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2026-11-03 | 11:10
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مسؤول إيراني كبير لرويترز: لا موعد نهائيا لتبادل الرسائل مع واشنطن عبر وسطاء أو لدراسة الردود
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مسؤول إيراني كبير لرويترز: لا موعد نهائيا لتبادل الرسائل مع واشنطن عبر وسطاء أو لدراسة الردود

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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