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الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما: وجه الأميركيون الليلة رسالة واضحة بأنهم يريدون سياسة توحدهم بدلا من تقسيمهم
آخر الأخبار
2026-11-04 | 01:17
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الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما: وجه الأميركيون الليلة رسالة واضحة بأنهم يريدون سياسة توحدهم بدلا من تقسيمهم
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