الديمقراطيون يفوزون بـ24 مقعدا في انتخابات حكام الولايات مقابل 18 للجمهوريين من أصل 36 مع تواصل عمليات الفرز

الديمقراطيون يفوزون بـ220 مقعدا في مجلس النواب والجمهوريون يحصلون على 128 مع تواصل عمليات الفرز

الديمقراطيون يفوزون بـ220 مقعدا في مجلس النواب والجمهوريون يحصلون على 128 مع تواصل عمليات الفرز

مرشح الحزب الديمقراطي عن ولاية ميشيغن لمجلس الشيوخ عبدول السيد يقترب من الفوز بعد فرز نحو 80% من الأصوات