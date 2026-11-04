رويترز عن مصادر أمنية: مسيرات ملغومة تهاجم المعارضة الكردية الإيرانية في السليمانية وشرق أربيل بالعراق

هجوم في السليمانية وشرق أربيل في العراق

هجوم في السليمانية وشرق أربيل في العراق

الديمقراطي عبدول السيد بعد فوزه بمقعد مجلس الشيوخ عن ميشيغان: لا نريد أن تستخدم أموالنا لتمويل الفصل العنصري أو الإبادة الجماعية أو الحروب