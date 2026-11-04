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رويترز عن مصادر أمنية: مسيرات ملغومة تهاجم المعارضة الكردية الإيرانية في السليمانية وشرق أربيل بالعراق

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2026-11-04 | 02:45
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رويترز عن مصادر أمنية: مسيرات ملغومة تهاجم المعارضة الكردية الإيرانية في السليمانية وشرق أربيل بالعراق
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رويترز عن مصادر أمنية: مسيرات ملغومة تهاجم المعارضة الكردية الإيرانية في السليمانية وشرق أربيل بالعراق

 
 
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