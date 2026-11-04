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المحقق العدلي ادعى في ملف تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار على أربعة ضباط متقاعدين في الجيش اللبناني بينهم رئيس الأركان السابق وليد سلمان

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2026-11-04 | 05:40
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المحقق العدلي ادعى في ملف تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار على أربعة ضباط متقاعدين في الجيش اللبناني بينهم رئيس الأركان السابق وليد سلمان
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المحقق العدلي ادعى في ملف تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار على أربعة ضباط متقاعدين في الجيش اللبناني بينهم رئيس الأركان السابق وليد سلمان

 
 
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