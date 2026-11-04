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o
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o
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الحرس الثوري الإيراني: العدو كثف خلال الليالي الماضية أنشطة استطلاع لتحديد مواقع منظومات الدفاع الجوي بالبلاد
آخر الأخبار
2026-11-04 | 09:27
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الحرس الثوري الإيراني: العدو كثف خلال الليالي الماضية أنشطة استطلاع لتحديد مواقع منظومات الدفاع الجوي بالبلاد
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