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تراجع العقود الآجلة لخام برنت والخام الأميركي بعد بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأميركية أظهرت تراجعا مفاجئا في المخزونات الأميركية

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2026-11-04 | 10:46
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تراجع العقود الآجلة لخام برنت والخام الأميركي بعد بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأميركية أظهرت تراجعا مفاجئا في المخزونات الأميركية
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تراجع العقود الآجلة لخام برنت والخام الأميركي بعد بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأميركية أظهرت تراجعا مفاجئا في المخزونات الأميركية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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