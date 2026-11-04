الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
12
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جلسة ثقة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
12
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
رويترز: العقود الآجلة لخام برنت تهبط بأكثر من 10 دولارات للبرميل والعقود الآجلة للخام الأميركي تنخفض بنحو 9 دولارات للبرميل
آخر الأخبار
2026-11-04 | 12:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رويترز: العقود الآجلة لخام برنت تهبط بأكثر من 10 دولارات للبرميل والعقود الآجلة للخام الأميركي تنخفض بنحو 9 دولارات للبرميل
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
العقود
الآجلة
بأكثر
دولارات
للبرميل
والعقود
الآجلة
للخام
الأميركي
تنخفض
دولارات
للبرميل
التالي
وزارة الخزانة الأميركية: فرض عقوبات على 4 أفراد مقيمين في الهند و9 شركات لدعمهم أسطول الظل الإيراني
موقع وزارة الخزانة: الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:14
وزير خارجية فرنسا: الانتخابات ونتائجها "بشرى سارة للديموقراطية الأميركية"
أخبار دولية
15:14
وزير خارجية فرنسا: الانتخابات ونتائجها "بشرى سارة للديموقراطية الأميركية"
0
أخبار دولية
15:09
حزب القائمة العربية الموحّدة يوصي بتكليف آيزنكوت لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة
أخبار دولية
15:09
حزب القائمة العربية الموحّدة يوصي بتكليف آيزنكوت لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة
0
أخبار دولية
15:02
أسعار النفط تتراجع إلى ما دون المئة دولار بعد خسارة ترامب الانتخابية
أخبار دولية
15:02
أسعار النفط تتراجع إلى ما دون المئة دولار بعد خسارة ترامب الانتخابية
0
آخر الأخبار
15:01
رويترز: العقود الآجلة للخام الأميركي تهوى إلى أدنى مستوياتها عند التسوية منذ 31 آب
آخر الأخبار
15:01
رويترز: العقود الآجلة للخام الأميركي تهوى إلى أدنى مستوياتها عند التسوية منذ 31 آب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:01
رويترز: العقود الآجلة للخام الأميركي تهوى إلى أدنى مستوياتها عند التسوية منذ 31 آب
آخر الأخبار
15:01
رويترز: العقود الآجلة للخام الأميركي تهوى إلى أدنى مستوياتها عند التسوية منذ 31 آب
0
أخبار لبنان
14:49
تيمور جنبلاط يبحث مع مارتينوس في ملفات نقابية
أخبار لبنان
14:49
تيمور جنبلاط يبحث مع مارتينوس في ملفات نقابية
0
آخر الأخبار
14:39
رويترز: العقود الآجلة للخام الأميركي تنخفض 7.97 دولارا أو 8.29% لتبلغ عند التسوية 88.12 د/ب
آخر الأخبار
14:39
رويترز: العقود الآجلة للخام الأميركي تنخفض 7.97 دولارا أو 8.29% لتبلغ عند التسوية 88.12 د/ب
0
آخر الأخبار
14:39
وزارة المالية السورية: توقيع 6 اتفاقيات قروض تنموية ميسرة مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة تتجاوز 403 ملايين دولار لتمويل مشاريع خدمية وتنموية في سوريا
آخر الأخبار
14:39
وزارة المالية السورية: توقيع 6 اتفاقيات قروض تنموية ميسرة مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة تتجاوز 403 ملايين دولار لتمويل مشاريع خدمية وتنموية في سوريا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-23
مسؤول إيراني رفيع للجزيرة: جرى تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن عبر مصر وتركيا انطلاقا من حسن نية لخفض التوتر
آخر الأخبار
2026-03-23
مسؤول إيراني رفيع للجزيرة: جرى تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن عبر مصر وتركيا انطلاقا من حسن نية لخفض التوتر
0
أخبار دولية
2026-06-08
وسائل إعلام إيرانية: زلزال بقوة 5 درجات ضرب جنوب إيران
أخبار دولية
2026-06-08
وسائل إعلام إيرانية: زلزال بقوة 5 درجات ضرب جنوب إيران
0
أمن وقضاء
2026-02-17
الجيش: تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة كفرشوبا - حاصبيا
أمن وقضاء
2026-02-17
الجيش: تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة كفرشوبا - حاصبيا
0
أمن وقضاء
08:32
وفاة شابة وإصابة شقيقها بجروح حرجة في حادث سير على طريق الكورة
أمن وقضاء
08:32
وفاة شابة وإصابة شقيقها بجروح حرجة في حادث سير على طريق الكورة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
SESOBEL: خمسون سنة... وكل حكاية تستحق فرصة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
SESOBEL: خمسون سنة... وكل حكاية تستحق فرصة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
المرأة اللبنانية… نصف المجتمع ونصف الطريق
تقارير نشرة الاخبار
13:40
المرأة اللبنانية… نصف المجتمع ونصف الطريق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الإبداع البشري في مواجهة الذكاء الاصطناعي... BAFF في دورته الـ12
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الإبداع البشري في مواجهة الذكاء الاصطناعي... BAFF في دورته الـ12
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بعد أن فَقَدَ والديه في غارات "الأربعاء الأسود" على بيروت... علي شري يتقدّم بدعوى أمام القضاء الفرنسي
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بعد أن فَقَدَ والديه في غارات "الأربعاء الأسود" على بيروت... علي شري يتقدّم بدعوى أمام القضاء الفرنسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لبنان في المنطقة الرمادية… 10 شروط للخروج
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لبنان في المنطقة الرمادية… 10 شروط للخروج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
في إسرائيل... نتائج الإنتخابات الأميركية دخلت على خط معركة تشكيل الحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
في إسرائيل... نتائج الإنتخابات الأميركية دخلت على خط معركة تشكيل الحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
زلزال إنتخابي في الولايات المتحدة... قراءة في تداعيات ما حدث
تقارير نشرة الاخبار
13:27
زلزال إنتخابي في الولايات المتحدة... قراءة في تداعيات ما حدث
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
كيف تدرجت المواقف الأميركية والدولية بعد صدور النتائجِ غير النهائية للإنتخابات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:26
كيف تدرجت المواقف الأميركية والدولية بعد صدور النتائجِ غير النهائية للإنتخابات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
سيطرة ديمقراطية كبيرة على مجلسي الكونغرس... فماذا في الأرقام؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
سيطرة ديمقراطية كبيرة على مجلسي الكونغرس... فماذا في الأرقام؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
10:26
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف للاشتباه في تورّطه بالاحتيال وانتحال صفة محامٍ… هل من وقع ضحية أعماله؟
أمن وقضاء
10:26
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف للاشتباه في تورّطه بالاحتيال وانتحال صفة محامٍ… هل من وقع ضحية أعماله؟
2
موضة وجمال
10:59
بعد أشهر من التكهنات...بيرلا حرب وجوزاف عطية يعلنان حبّهما من باريس بصور وقلب أحمر (صور)
موضة وجمال
10:59
بعد أشهر من التكهنات...بيرلا حرب وجوزاف عطية يعلنان حبّهما من باريس بصور وقلب أحمر (صور)
3
أمن وقضاء
11:15
العثور على مبلغ مالي عند تقاطع بشارة الخوري - السوديكو… وقوى الأمن تدعو صاحبه إلى استلامه
أمن وقضاء
11:15
العثور على مبلغ مالي عند تقاطع بشارة الخوري - السوديكو… وقوى الأمن تدعو صاحبه إلى استلامه
4
حال الطقس
02:00
تقلبات جوية وانخفاض بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:00
تقلبات جوية وانخفاض بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
5
أخبار دولية
12:03
البيت الأبيض يذكّر الأميركيين عبر "إكس": "ترامب لا يزال رئيسكم"
أخبار دولية
12:03
البيت الأبيض يذكّر الأميركيين عبر "إكس": "ترامب لا يزال رئيسكم"
6
اسرار
00:15
أسرار الصحف المحلية ٤-١١-٢٠٢٦
اسرار
00:15
أسرار الصحف المحلية ٤-١١-٢٠٢٦
7
أخبار لبنان
02:55
سلام من بعبدا يحذّر من جرّ لبنان إلى حرب جديدة: قرار الحرب والسلم حصراً بيد الدولة
أخبار لبنان
02:55
سلام من بعبدا يحذّر من جرّ لبنان إلى حرب جديدة: قرار الحرب والسلم حصراً بيد الدولة
8
اقتصاد
10:04
115 كيلوغراما من اللحوم والدجاج المثلج والأجبان ضبطتها مصلحة الاقتصاد في الجنوب قبل وصولها الى المستهلك
اقتصاد
10:04
115 كيلوغراما من اللحوم والدجاج المثلج والأجبان ضبطتها مصلحة الاقتصاد في الجنوب قبل وصولها الى المستهلك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More