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وول ستريت جورنال عن مصادر: مسؤولون في إدارة ترامب يدفعونه نحو شن ضربات على إيران وآخرون يطالبون بإنهاء العملية العسكرية

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2026-11-05 | 00:11
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وول ستريت جورنال عن مصادر: مسؤولون في إدارة ترامب يدفعونه نحو شن ضربات على إيران وآخرون يطالبون بإنهاء العملية العسكرية
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وول ستريت جورنال عن مصادر: مسؤولون في إدارة ترامب يدفعونه نحو شن ضربات على إيران وآخرون يطالبون بإنهاء العملية العسكرية

 
 
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