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الجزيرة: غارة من مسيرة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط غزة
آخر الأخبار
2026-11-05 | 00:43
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الجزيرة: غارة من مسيرة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط غزة
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