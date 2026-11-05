الجزيرة: غارة من مسيرة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط غزة

وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت الليلة الماضية 496 مسيرة أوكرانية في مناطق عديدة وتم استهداف محطة كهرباء في دنيبروبتروفسك وسفينة شحن في البحر الأسود غربي أوديسا

وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت الليلة الماضية 496 مسيرة أوكرانية في مناطق عديدة وتم استهداف محطة كهرباء في دنيبروبتروفسك وسفينة شحن في البحر الأسود غربي أوديسا

مسؤولون لـسي إن إن: هيغسيث بالغ في تقدير قدرة واشنطن على حسم الصراع ضد إيران