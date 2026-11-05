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o
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o
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وزارة الدفاع التركية: مقتل جندي على الحدود مع إيران في 31 تشرين الاول نتيجة إطلاق نار من الجانب الإيرانيّ وإيران بدأت تحقيقًا
آخر الأخبار
2026-11-05 | 05:12
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وزارة الدفاع التركية: مقتل جندي على الحدود مع إيران في 31 تشرين الاول نتيجة إطلاق نار من الجانب الإيرانيّ وإيران بدأت تحقيقًا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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