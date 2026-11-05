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o
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الجزيرة: القائمة العربية المشتركة تبلغ الرئيس الإسرائيلي دعمها آيزنكوت لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة
آخر الأخبار
2026-11-05 | 10:41
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الجزيرة: القائمة العربية المشتركة تبلغ الرئيس الإسرائيلي دعمها آيزنكوت لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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