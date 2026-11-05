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الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا في بلدة الخيام في اتجاه نبع إبل

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2026-11-05 | 15:12
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الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا في بلدة الخيام في اتجاه نبع إبل
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الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا في بلدة الخيام في اتجاه نبع إبل

 
 
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