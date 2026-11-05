ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ولن تتخذ أي خطوة دون موافقتنا

ترامب بشأن إيران: يجب اتخاذ قرار بشأن المضي قدما بخطوات إضافية أو "المصادقة على الاتفاق"

ترامب بشأن إيران: يجب اتخاذ قرار بشأن المضي قدما بخطوات إضافية أو "المصادقة على الاتفاق"

جهاز المخابرات الروماني: طائرتان أخريان تتلقيان تهديدات بوجود قنابل من بينهما رحلة تابعة لشركة (كيه.إل.إم ) متجهة إلى تل أبيب وتتضمن توقفا في بوخارست