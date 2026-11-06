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وزير الدفاع المجريّ: مقاتلات رافقت طائرة إيرباص إيه321 في رحلة من بروكسل لصوفيا خلال تحليقها في المجال الجويّ بسبب تهديد بوجود قنبلة
آخر الأخبار
2026-11-06 | 07:26
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وزير الدفاع المجريّ: مقاتلات رافقت طائرة إيرباص إيه321 في رحلة من بروكسل لصوفيا خلال تحليقها في المجال الجويّ بسبب تهديد بوجود قنبلة
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