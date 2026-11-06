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الوكالة الوطنية: قنبلة صوتية من مسيرة باتجاه "بيك أب" مركون قرب الملعب في بلدة قبريخا

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2026-11-06 | 09:33
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الوكالة الوطنية: قنبلة صوتية من مسيرة باتجاه &quot;بيك أب&quot; مركون قرب الملعب في بلدة قبريخا
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الوكالة الوطنية: قنبلة صوتية من مسيرة باتجاه "بيك أب" مركون قرب الملعب في بلدة قبريخا

 
 
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