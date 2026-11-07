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o
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أ.ف.ب نقلا عن إعلام حوثي: ارتفاع حصيلة الغارات السعودية على محافظة صنعاء إلى 22 قتيلا
آخر الأخبار
2026-11-07 | 06:37
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أ.ف.ب نقلا عن إعلام حوثي: ارتفاع حصيلة الغارات السعودية على محافظة صنعاء إلى 22 قتيلا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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