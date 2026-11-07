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o
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o
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o
متن
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رويترز: الجيش الأميركي يعتزم تشكيل قوة مهام لتعزيز جهوده لتقييد استخدام إيران للممرات البرية وبحر قزوين لتوسيع الحصار البحري
آخر الأخبار
2026-11-07 | 08:34
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رويترز: الجيش الأميركي يعتزم تشكيل قوة مهام لتعزيز جهوده لتقييد استخدام إيران للممرات البرية وبحر قزوين لتوسيع الحصار البحري
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