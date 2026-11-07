مصدر دبلوماسي سوري لوكالة سانا: التعاون العسكري مع السعودية يتركز حاليا على التدريب وتبادل الخبرات والمشاورات العسكرية

مصدر دبلوماسي سوري لوكالة سانا: الاتفاق بين دمشق والرياض يركز على تدريب القوات العسكرية مع بدء زيارات تنسيقية من الجانب السعودي لسوريا الشهر المقبل

مصدر دبلوماسي سوري لوكالة سانا: الاتفاق بين دمشق والرياض يركز على تدريب القوات العسكرية مع بدء زيارات تنسيقية من الجانب السعودي لسوريا الشهر المقبل

مصدر دبلوماسي سوري لوكالة سانا: الأنباء التي تتحدث عن إرسال قوات إلى اليمن لا أساس لها من الصحة