مصدر دبلوماسي سوري لسانا: التعاون العسكري مع السعودية قد يتطور إلى اتفاقية دفاع مشترك أو انضمام دمشق لاتفاقية مكة الدفاعية

رويترز: الحوثيون يقولون إنهم هاجموا منشأت لأرامكو في الرياض وخريص... ولا تأكيد من السعودية بعد

رويترز: الحوثيون يقولون إنهم هاجموا منشأت لأرامكو في الرياض وخريص... ولا تأكيد من السعودية بعد

مصدر دبلوماسي سوري لوكالة سانا: الاتفاق بين دمشق والرياض يركز على تدريب القوات العسكرية مع بدء زيارات تنسيقية من الجانب السعودي لسوريا الشهر المقبل