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نتنياهو: هذا هو وقت تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل

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2026-11-07 | 12:27
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نتنياهو: هذا هو وقت تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل
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نتنياهو: هذا هو وقت تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل

 
 
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