نتنياهو: أدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضمّ كل أحزاب المعسكر الوطني وكل الأحزاب الصهيونية التي تريد الحفاظ على دولتنا

نتنياهو: يريدون إقامة حكومة في دولة إسرائيل بالاعتماد على من يسعون إلى تدميرها وعلى من يريدون إقامة دولة فلسطينية على أنقاضها ونحن جميعًا نعرف الحقيقة

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