وكالة الأنباء الإيرانية: دوي انفجار جديد في جاسك جنوبي البلاد ومصادر رسمية تؤكد وقوع ضربة تعرض لها موقع هناك

القيادة المركزية الأميركية: قواتنا أوقفت سفينة تجارية في خليج عُمان اليوم

القيادة المركزية الأميركية: قواتنا أوقفت سفينة تجارية في خليج عُمان اليوم

وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصدر: الانفجارات التي سمعت في جزيرة قشم لا علاقة لها بضربات صاروخية