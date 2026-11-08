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الوكالة الوطنية للإعلام: تعرّض المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية وبين النبطية الفوقا وزوطر الشرقية لقصف مدفعي متقطع
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2026-11-08 | 03:32
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الوكالة الوطنية للإعلام: تعرّض المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية وبين النبطية الفوقا وزوطر الشرقية لقصف مدفعي متقطع
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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