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مسؤولون لرويترز: الجيش السوداني يعتقل أحمد هارون القيادي الإسلامي ورئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا

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2026-11-08 | 07:02
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مسؤولون لرويترز: الجيش السوداني يعتقل أحمد هارون القيادي الإسلامي ورئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا
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مسؤولون لرويترز: الجيش السوداني يعتقل أحمد هارون القيادي الإسلامي ورئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا

 
 
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