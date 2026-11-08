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أفيغدور ليبرمان: لن أسمح بتشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية لأنها ستضـر بأمن إسرائيل وستعيد نتنياهو للسلطة

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2026-11-08 | 08:14
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أفيغدور ليبرمان: لن أسمح بتشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية لأنها ستضـر بأمن إسرائيل وستعيد نتنياهو للسلطة
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أفيغدور ليبرمان: لن أسمح بتشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية لأنها ستضـر بأمن إسرائيل وستعيد نتنياهو للسلطة

 
 
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