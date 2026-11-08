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ترامب لشبكة سي إن إن: من غير المرجح إلى حد كبير أن آمر بعودة الحرب مع إيران إذا استمرت المحادثات في إحراز تقدم
آخر الأخبار
2026-11-08 | 12:52
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ترامب لشبكة سي إن إن: من غير المرجح إلى حد كبير أن آمر بعودة الحرب مع إيران إذا استمرت المحادثات في إحراز تقدم
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