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الدفاع المدني السعودي يصدر تحذيرا من خطر محتمل في الرياض

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2026-11-09 | 01:16
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الدفاع المدني السعودي يصدر تحذيرا من خطر محتمل في الرياض
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الدفاع المدني السعودي يصدر تحذيرا من خطر محتمل في الرياض

 
 
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