الخارجية الإيرانية: إذا نفذت واشنطن مطالبنا فستشهد المنطقة خلال يومين تحركات إيجابية والأمن سيعود لمضيق هرمز

الجيش الإيراني: توجيهات المرشد بالرد السريع على أي اعتداء دون قيود جغرافية أصبح أساسا لتحرك قواتنا المسلحة

الجيش الإيراني: توجيهات المرشد بالرد السريع على أي اعتداء دون قيود جغرافية أصبح أساسا لتحرك قواتنا المسلحة

الخارجية الإيرانية: على واشنطن أن ترفع العقوبات قبل بداية أي مسار دبلوماسي والحصار المفروض على بلادنا