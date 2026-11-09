وزارة الطاقة الأوكرانية: الهجمات الروسية أصابت منشآت الطاقة في 12 منطقة خلال الساعات الماضية

محامي جمعية المصارف أكرم عازوري للـLBCI: نعتبر أن وزير المال لا يمكن أن يوافق على توجه الإدارة الضرائبية وإذا أصرّت الإدارة فجمعية المصارف ستذهب إلى مجلس شورى الدولة

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